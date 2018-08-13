Tempo seco e temperaturas em elevação nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Clima
O céu permanece claro e sem nuvens ao longo do dia
Segunda-feira (13) sem previsão de chuvas em Aquidauana e região. As temperaturas ficam amenas pela manhã e no final da noite. Mínima de 17 e máxima de 32 graus conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Diante do tempo seco, a umidade relativa do ar mínima fica em 30% e a máxima em 70% e segue em declínio, por isso, especialistas recomendam dobrar a hidratação corporal, ingerindo bastante água ao longo do dia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS