Tempo seco e temperaturas em elevação nesta segunda-feira em Aquidauana e região

Segunda-feira (13) sem previsão de chuvas em Aquidauana e região. As temperaturas ficam amenas pela manhã e no final da noite. Mínima de 17 e máxima de 32 graus conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Diante do tempo seco, a umidade relativa do ar mínima fica em 30% e a máxima em 70% e segue em declínio, por isso, especialistas recomendam dobrar a hidratação corporal, ingerindo bastante água ao longo do dia.