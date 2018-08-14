Ciclista de 62 anos fica ferida após ser atropelada por caminhão em Aquidauana

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço
Mulher de 62 anos ficou ferida depois de ser atropelada por um caminhão de lixo no início da noite desta terça-feira, em Aquidauana. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Estevão Alves Correa com a Rua Cassemiro Bruno.
Conforme apurado, a vítima descia pela contramão da Estevão Alves Correa, quando houve a colisão. Com o impacto, a bicicleta chegou a ir parar debaixo do caminhão. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço direito.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS