Ciclista de 62 anos fica ferida após ser atropelada por caminhão em Aquidauana

Mulher de 62 anos ficou ferida depois de ser atropelada por um caminhão de lixo no início da noite desta terça-feira, em Aquidauana. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Estevão Alves Correa com a Rua Cassemiro Bruno.

Conforme apurado, a vítima descia pela contramão da Estevão Alves Correa, quando houve a colisão. Com o impacto, a bicicleta chegou a ir parar debaixo do caminhão. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço direito.