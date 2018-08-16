Culto nesta quinta-feira marca comemorações aos 126 anos de Aquidauana

Aquidauana
Dede o início do mês a cidade recebe série de atividades especiais alusivas aos 126 anos
Após as festividades da Expoaqui, aniversário da Feira Central e o grande desfile realizado ontem, dia em que Aquidauana completou 126 anos, as comemorações continuam. Nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, acontece culto de ação de graças, na Concha Acústica da Praça Afonso Pena (Praça dos Estudantes), oportunidade para agradecer e renovar a fé.
Dede o início do mês Aquidauana recebe série de atividades especiais alusivas aos 126 anos. Ontem foi o auge da festa, com o desfile. Na ocasião, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza e a vice-prefeita Selma Suleiman recepcionaram a comunidade e autoridades, desde a cerimônia do hasteamento das bandeiras até o final do desfile.
Emoção e alegria, principalmente, das crianças e idosos, num encontro de gerações contando a história da nossa terra. “Eu estou muito orgulhoso e agradeço a nossa equipe da prefeitura, a toda a comunidade que veio prestigiar, as entidades e cidadãos que desfilaram. Todos, juntos, fizemos um dos melhores desfiles da história de Aquidauana, um momento de celebração do desenvolvimento da cidade. Aqui é nossa terra", afirmou o prefeito.
Prestigiaram também o desfile os vereadores de Aquidauana e de Anastácio e os prefeitos Valdir Junior (Nioaque), Guilherme Monteiro (Jardim), Jair Scarpine (Guia Lopes), Edison Manguinha (Dois Irmãos do Buriti), Nildo Alves (Anastácio) e Reinaldo Piti (Bela Vista).
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