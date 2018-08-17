Polícia ouve parentes de desaparecidos e aguarda laudo para identificar ossada

Aquidauana
Material humano foi encontrado ontem em um terreno na Rua João Dias
A Polícia Civil de Aquidauana trabalha para tentar identificar a quem pertence a ossada encontrada ontem, em terreno na Rua João Dias, perto da Rua dos Ferroviários, aos fundos de um lava a jato. O material coletado será encaminhado para análise no Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (Ialf), em Campo Grande, na tentativa de recuperar amostras de DNA que possam ser confrontadas com as de parentes de pessoas desaparecidas.
Conforme apurado, neste momento os investigadores ouvem familiares de pessoas que sumiram na região e apresentam a eles algumas características de objetos pessoais encontrados junto aos ossos, como uma mochila da marca Topper, uma camisa social de manga comprida marrom e par de chinelos Ipanema tamanho 39. A polícia tenta descobrir se algum parente é capaz de reconhecer tais materiais. Por enquanto, ainda não há identificação.
Conforme noticiado, homem que fazia a limpeza de seu terreno se deparou com a ossada e acionou a Polícia Civil e a perícia. Com ajuda de uma máquina da Sanesul, os policiais escavaram o local e retiraram os ossos que foram apreendidos. Segundo o agente de polícia científica Anderson Antônio de Carvalho, que atua no Instituto Médico Legal (IML) da região, ainda não há prazo sobre quando o material deve ser enviado e recebido de volta do Ialf.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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