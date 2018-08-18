Homem bate na mulher exigindo dinheiro para comprar drogas e é preso

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, na Rua Estevão Alves Correa, no Bairro Alto, um homem de 34 anos que havia agredido a namorada de 24 anos. Segundo a PM, o autor cometeu tais agressões porque queria dinheiro para comprar drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando perceberam algumas pessoas acenando para a viatura. Ao olharem com mais cuidado, viram que tinha um homem fugindo. A equipe foi ao local e deteve o suspeito que tentava correr.

Foi então que a vítima se apresentou com vários hematomas e lesões pelo corpo, alegando que tinha sido agredida pelo homem que queria dinheiro. Ela informou ainda que eles estão juntos há um ano e meio e que sempre foi vítima de violência doméstica. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado à delegacia.