Homem bate na mulher exigindo dinheiro para comprar drogas e é preso

Aquidauana
Autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na noite de ontem, na Rua Estevão Alves Correa, no Bairro Alto, um homem de 34 anos que havia agredido a namorada de 24 anos. Segundo a PM, o autor cometeu tais agressões porque queria dinheiro para comprar drogas.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando perceberam algumas pessoas acenando para a viatura. Ao olharem com mais cuidado, viram que tinha um homem fugindo. A equipe foi ao local e deteve o suspeito que tentava correr.
Foi então que a vítima se apresentou com vários hematomas e lesões pelo corpo, alegando que tinha sido agredida pelo homem que queria dinheiro. Ela informou ainda que eles estão juntos há um ano e meio e que sempre foi vítima de violência doméstica. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado à delegacia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS