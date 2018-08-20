Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:42

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Estudante de 21 anos sofre queda de moto no Bairro Cidade Nova

O rapaz perdeu o controle do veículo ao bater em uma boca de lobo e quebrou joelho e braço

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/08/2018 às 08:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-5622
dsc-5632
dsc-5633
dsc-5623
dsc-5627
dsc-5626
dsc-5634
dsc-5619
dsc-5628

Acidente por volta das 20h50 deste domingo (19) no cruzamento entre a Rua Cecília Maria de Arruma com a Toro Nakasama, Bairro Cidade Nova, em frente ao Iagro de Aquidauana, mobilizou o Resgate do Corpo do Bombeiros, Samu e Polícia Militar. Segundo informações da ocorrência, um rapaz de 21 anos seguia na via em uma moto quando perdeu o controle do veículo ao bater em uma boca de lobo.

O rapaz foi arremessado ao chão e ficou bastante machucado. Ele estava sem capacete, segundo o registro dos Bombeiros, consciente, porém desorientado. Teve hemorragia nasal, escoriações nas costas e fratura no tornozelo e joelho esquerdo.

Leia Também

• Por dia, 88 motoristas são flagrados dirigindo e usando e celular no Estado

• Caminhão colide em outro, tomba na ribanceira e motorista fica preso às ferragens

• Bêbado, motorista de caminhão boiadeiro sai da pista e é preso em flagrante

Testemunhas que presenciaram o acidente disseram que o rapaz vinha em zigue-zague e exalava forte odor de bebida alcoólica. Durante os procedimentos de atendimento, os socorristas tiveram que retirar das vias respiratórias da vítima, fumo de mascar.

O rapaz foi encaminhado ao hospital da cidade e a moto foi levada ao pátio do Detran.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo