Estudante de 21 anos sofre queda de moto no Bairro Cidade Nova

Aquidauana
O rapaz perdeu o controle do veículo ao bater em uma boca de lobo e quebrou joelho e braço
Acidente por volta das 20h50 deste domingo (19) no cruzamento entre a Rua Cecília Maria de Arruma com a Toro Nakasama, Bairro Cidade Nova, em frente ao Iagro de Aquidauana, mobilizou o Resgate do Corpo do Bombeiros, Samu e Polícia Militar. Segundo informações da ocorrência, um rapaz de 21 anos seguia na via em uma moto quando perdeu o controle do veículo ao bater em uma boca de lobo.
O rapaz foi arremessado ao chão e ficou bastante machucado. Ele estava sem capacete, segundo o registro dos Bombeiros, consciente, porém desorientado. Teve hemorragia nasal, escoriações nas costas e fratura no tornozelo e joelho esquerdo.
Testemunhas que presenciaram o acidente disseram que o rapaz vinha em zigue-zague e exalava forte odor de bebida alcoólica. Durante os procedimentos de atendimento, os socorristas tiveram que retirar das vias respiratórias da vítima, fumo de mascar.
O rapaz foi encaminhado ao hospital da cidade e a moto foi levada ao pátio do Detran.
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