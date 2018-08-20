Estudante de 21 anos sofre queda de moto no Bairro Cidade Nova

Acidente por volta das 20h50 deste domingo (19) no cruzamento entre a Rua Cecília Maria de Arruma com a Toro Nakasama, Bairro Cidade Nova, em frente ao Iagro de Aquidauana, mobilizou o Resgate do Corpo do Bombeiros, Samu e Polícia Militar. Segundo informações da ocorrência, um rapaz de 21 anos seguia na via em uma moto quando perdeu o controle do veículo ao bater em uma boca de lobo.

O rapaz foi arremessado ao chão e ficou bastante machucado. Ele estava sem capacete, segundo o registro dos Bombeiros, consciente, porém desorientado. Teve hemorragia nasal, escoriações nas costas e fratura no tornozelo e joelho esquerdo.