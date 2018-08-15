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Acidente na BR-262

Caminhão colide em outro, tomba na ribanceira e motorista fica preso às ferragens

Ainda não há confirmação se algum dos condutores estava embriagado no momento do acidente

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/08/2018 às 08:35

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Na manhã desta quarta-feira (15), acidente envolvendo dois caminhões aconteceu na BR-262, em Aquidauana. Os veículos colidiram e um deles caiu na ribanceira. O motorista do veículo que tombou ficou preso às ferragens e a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender o caso. Ainda não há informação sobre a identificação da vítima ou o estado de saúde no momento.

Segundo informações preliminares, somente após a perícia é que será constatado se algum dos motoristas estavam embriagados. A Polícia Rodoviária Federal também está no local e controla o fluxo da passagem de automóveis, que está livre, porém monitorado pelos policiais, com sinalização de cones para redução da velocidade dos veículos que transitam no local. 

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