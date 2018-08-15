Bêbado, motorista de caminhão boiadeiro sai da pista e é preso em flagrante

Manhã desta terça-feira (14) registrou um acidente na BR-262 em Anastácio, na altura do km 489, a aproximadamente 1km do trevo do Fênix, por volta das 8 horas. Segundo informações preliminares, viatura da PRF foi deslocada para atender a ocorrência da saída de um caminhão boiadeiro da pista. O veículo seguia no sentido Anastácio – Miranda.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, os policiais avistaram um caminhão branco na pastagem às margens da pista da rodovia. O motorista, de 33 anos, saiu para a pista contrária, e estava bêbado na hora da abordagem.