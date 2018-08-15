Bêbado, motorista de caminhão boiadeiro sai da pista e é preso em flagrante

Próximo ao trevo do Fênix
Não houve vítimas e nem envolvimento com outros veículos que passavam no local
Manhã desta terça-feira (14) registrou um acidente na BR-262 em Anastácio, na altura do km 489, a aproximadamente 1km do trevo do Fênix, por volta das 8 horas. Segundo informações preliminares, viatura da PRF foi deslocada para atender a ocorrência da saída de um caminhão boiadeiro da pista. O veículo seguia no sentido Anastácio – Miranda.
Conforme o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, os policiais avistaram um caminhão branco na pastagem às margens da pista da rodovia. O motorista, de 33 anos, saiu para a pista contrária, e estava bêbado na hora da abordagem.
Não houve vítimas nem envolvimento com outros veículos que transitavam no local. O condutor se identificou aos policiais e foi submetido ao teste de bafômetro. Constatada a ingestão de bebida alcoólica, o condutor foi preso em flagrante.
Ele havia bebido durante toda a madrugada que antecedeu o acidente, em uma festa. O motorista foi encaminhado ao DP de Anastácio para os procedimentos cabíveis. O caminhão permaneceu no local do acidente, até o momento do registro policial.
Tragédia em MS
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Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
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