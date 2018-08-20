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Violência doméstica

Homem dá um soco em ex-namorada e depois invade quintal da vítima em Aquidauana

o caso foi parar da DP da cidade, mas a mulher não quis representar contra o ex

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/08/2018 às 09:28

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Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Uma jovem de 19 anos teve o quintal invadido pelo ex-namorado, um homem de 30, na Rua Projetada, Vila Bertolino. O agressor teria invadido a residência da vítima por volta das 23 horas deste domingo (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem passou a gritar por ela e bater na porta de sua casa. Ela acionou o 190 e os policiais militares compareceram ao local. Quando chegaram, o agressor já teria fugido. 

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Equipe da PM fez rondas na região e encontrou o suspeito, que foi levado à DP para interrogatório. Ele negou a todo momento ter invadido a casa da ex, alegando que a chamou pelo quintal do vizinho. Ainda negou que tivesse ameaçado a vítima.

A jovem disse aos policiais que durante à tarde já havia sido agredida pelo ex-namorado com um soco no rosto, mas não teria ficado lesionada. A vítima não quis representar judicialmente contra o autor da agressão e não pediu medida protetiva. 

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