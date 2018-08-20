Homem dá um soco em ex-namorada e depois invade quintal da vítima em Aquidauana

Mais um caso de violência contra a mulher foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana. Uma jovem de 19 anos teve o quintal invadido pelo ex-namorado, um homem de 30, na Rua Projetada, Vila Bertolino. O agressor teria invadido a residência da vítima por volta das 23 horas deste domingo (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem passou a gritar por ela e bater na porta de sua casa. Ela acionou o 190 e os policiais militares compareceram ao local. Quando chegaram, o agressor já teria fugido.