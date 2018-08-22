Faleceu aos 77 anos nesta quarta-feira, em Aquidauana, Lione Pereira

Luto
Velório começa às 20 horas, na Pax Universal
Faleceu por volta das 14h50 desta quarta-feira, no Hospital Regional de Aquidauana, Lione Pereira, de 77 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Ela estava internada há uma semana e deixa dois filhos e dois netos. O velório tem início às 20 horas na Pax Universal e o enterro, segundo familiares, está previsto para às 10 horas de amanhã, no Cemitério Municipal.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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