Faleceu aos 77 anos nesta quarta-feira, em Aquidauana, Lione Pereira

Faleceu por volta das 14h50 desta quarta-feira, no Hospital Regional de Aquidauana, Lione Pereira, de 77 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Ela estava internada há uma semana e deixa dois filhos e dois netos. O velório tem início às 20 horas na Pax Universal e o enterro, segundo familiares, está previsto para às 10 horas de amanhã, no Cemitério Municipal.