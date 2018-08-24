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Amigos comemoram e saúdam os 40 anos de capoeira do Mestre Ratinho

Com uma vida dedicada à modalidade, praticantes de diversas localidades se encontram em Aquidauana para reverenciar o Mestre

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/08/2018 às 11:01

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No último sábado (18) encontro de capoeiristas movimentou a quadra de esportes da Escola Cândido Mariano em torno dos 40 anos de capoeira do consagrado Mestre Ratinho. Ele é um dos grandes nomes que representam a modalidade e divulga a capoeira há 25 anos só em Aquidauana.

De acordo com a Diretora da Escola Cândido Mariano, uma das mais antigas e referência na quadra poliesportiva, Nilda Fátima Morais, o evento proporcionou mais uma alegria por enaltecer uma prática cultural típica e importante para o desenvolvimento pessoal dos alunos. “Recebemos com muita alegria esse grupo maravilhoso, não só por ter antigos alunos, mas a capoeira fala da nossa cultura. É um evento que precisa ser prestigiado e disseminado nas demais escolas”, considerou.

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A escola, que tem 74 anos, é uma das mais antigas da cidade, atualmente com 700 alunos. “Temos o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da região, além do nosso medalhista de matemática, o aluno Jorge Luis Freitas Costa, medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática, o primeiro da história de muitos outras que virão. A Escola Cândido Mariano se sente muito orgulhosa de ver esses bons frutos”, ressaltou.

O famoso Mestre Meia Noite também esteve presente na comemoração dos 40 anos de capoeira do Mestre Ratinho. “Aquidauana está de parabéns porque não é a primeira vez que venho aqui e todas as vezes que vim fui bem acolhido. Desde 1993 eu frequento a cidade pela capoeira e participar desse evento, sem dúvida, só tenho que agradecer a Deus”.

O Mestre Meia Noite conta que a amizade com Mestre Ratinho supera diversos altos e baixos, e a capoeira proporciona o ápice da confraternização entre os amigos. “Estava com ele quando sofremos um acidente de moto, passamos por coisas ruins, mas as coisas boas superam. Ficamos 37 dias internados após o acidente e hoje estamos aqui, comemorando todos esses anos, com muita capoeira”, revelou

Para o Mestre Meia, a capoeira, a musicalidade da capoeira, a ginga, a energia são as principais características da modalidade. “Ela é maravilhosa, considero a oitava maravilha do mundo. Aqui é só alegria, não há competição, mas sim confraternização. É uma prova de energia, uma coisa maravilhosa”.

Palavra do Mestre

Junto aos alunos e amigos, Mestre Ratinho se diz muito feliz com a capoeira. “Ela nos proporciona o fortalecimento de amizade, de conhecimento, respeito, humildade, carinho ao próximo, dignidade, engradece o ser humano e torna a pessoa um cidadão. Fico lisonjeado por poder ajudar a contribuir no desenvolvimento da capoeira aqui em Aquidauana e chegando em MS fui bem acolhido. Só aqui em Aquidauana há 25 anos e agradeço ao jornal O Pantaneiro por sempre nos abrir as portas com a divulgação das nossas atividades.

Mestre Ratinho informa aos interessados na modalidade, que dá aulas no sindicato do Sinprecam, em Aquidauana, toda segunda e quarta feira das 19 às 20 para ambos os sexos e todas as idades. “Todos podem participar. Muitas pessoas pensam: sou gordinho, não posso, mas temos diversidades físicas, magros, mais gordinhos, mais jovens e mais velhos, não importa o seu físico, mas sim a sua dedicação e empenho e quando quando você quer, você consegue”, finalizou.

Clique Aqui e veja as fotos do evento.

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