Cão está abandonado há vários dias na região do Bairro Alto, em Aquidauana

Moradores do Bairro Alto, em Aquidauana, procuraram a equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro para informar sobre um cão que está aparentemente perdido na região há vários dias. Sem amparo, o bicho, que usa coleira, vaga sozinho pelas ruas e revira lixo para se alimentar. Ele tem sido visto com frequência nas imediações do Instituto Educacional Falcão e também da cooperativa Coeso, nas imediações da Vila Cidade Nova. Outras informações podem ser obtidas no número: (67) 9956-8321.

