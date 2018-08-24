Cão está abandonado há vários dias na região do Bairro Alto, em Aquidauana

Aquidauana
Moradores acreditam que o bicho esteja perdido
Moradores do Bairro Alto, em Aquidauana, procuraram a equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro para informar sobre um cão que está aparentemente perdido na região há vários dias. Sem amparo, o bicho, que usa coleira, vaga sozinho pelas ruas e revira lixo para se alimentar. Ele tem sido visto com frequência nas imediações do Instituto Educacional Falcão e também da cooperativa Coeso, nas imediações da Vila Cidade Nova. Outras informações podem ser obtidas no número: (67) 9956-8321.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS