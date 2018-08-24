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Aquidauana

Mulher rouba celular de deficiente auditivo na Estêvão Alves Corrêa

A assaltante roubou o aparelho após empurrar o rapaz de 20 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/08/2018 às 12:02

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Na noite de ontem (23) por volta das 21 horas, um rapaz que possui deficiência auditiva foi roubado por uma mulher na Rua Estêvão Alves Corrêa, equina com a Giovani Toscano de Brito, Bairro Alto, em Aquidauana.

O rapaz de 10 anos andava na rua próximo a uma conveniência, quando foi surpreendido por uma mulher que o empurrou e pegou o celular da vítima que estava em seu bolso. Na manhã desta sexta-feira (24) a intérprete da linguagem de sinais procurou a Polícia para comunicar o caso.

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Conforme a vítima, a mulher tinha estatura mediana e vestia blusa branca com detalhes em preto e calça jeans. Ainda segundo o rapaz, aparentemente ela não tinha os dentes da frente. O caso segue para investigação da Polícia.

 

 

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