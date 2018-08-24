Mulher rouba celular de deficiente auditivo na Estêvão Alves Corrêa

Aquidauana
A assaltante roubou o aparelho após empurrar o rapaz de 20 anos
Na noite de ontem (23) por volta das 21 horas, um rapaz que possui deficiência auditiva foi roubado por uma mulher na Rua Estêvão Alves Corrêa, equina com a Giovani Toscano de Brito, Bairro Alto, em Aquidauana.
O rapaz de 10 anos andava na rua próximo a uma conveniência, quando foi surpreendido por uma mulher que o empurrou e pegou o celular da vítima que estava em seu bolso. Na manhã desta sexta-feira (24) a intérprete da linguagem de sinais procurou a Polícia para comunicar o caso.
Conforme a vítima, a mulher tinha estatura mediana e vestia blusa branca com detalhes em preto e calça jeans. Ainda segundo o rapaz, aparentemente ela não tinha os dentes da frente. O caso segue para investigação da Polícia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS