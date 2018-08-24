Mulher rouba celular de deficiente auditivo na Estêvão Alves Corrêa

Na noite de ontem (23) por volta das 21 horas, um rapaz que possui deficiência auditiva foi roubado por uma mulher na Rua Estêvão Alves Corrêa, equina com a Giovani Toscano de Brito, Bairro Alto, em Aquidauana.

O rapaz de 10 anos andava na rua próximo a uma conveniência, quando foi surpreendido por uma mulher que o empurrou e pegou o celular da vítima que estava em seu bolso. Na manhã desta sexta-feira (24) a intérprete da linguagem de sinais procurou a Polícia para comunicar o caso.