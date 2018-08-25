Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:47

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Servidor público de Aquidauana ganha carro zero durante promoção na Capital

Dudu testou chave, o veículo Kiwd deu partida e ele acabou premiado

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2018 às 09:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A sexta-feira (24) será inesquecível para o aquidauanense Eduardo Aparecido Botelho da Silva, de 58 anos, servidor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Aquidauana. Ele ganhou um veículo zero da Renault em promoção da chave sorteada, em Campo Grande. O automóvel, modelo Kwid, não poderia vir em momento mais oportuno.

Dudu, como é mais conhecido, conta que foi para a Capital fazer a avaliação de seu automóvel, pois pensava em adquirir outro. No entanto, o amigo de confiança que sempre o atendida, não trabalhava mais no local de antes e estava em uma concessionária Renault. Ele foi à loja e encontrou o amigo, procurando por indicação de vendedor que pudesse fazer uma avaliação justa. Quando chegou ao local, se deu conta da promoção e arriscou.

A promoção consistia em pegar uma das três mil chaves disponíveis e tentar dar partida. Se o veículo funcionasse, ele seria de Dudu. E foi justamente o que aconteceu. "As chaves que não funcionam, nem entram no tambor. Eu coloquei e entrou e falei para meu filho. Quando girei, o carro todo acendeu e deu partida. Foi uma coisa de Deus, que era mesmo para acontecer, pois nunca imaginei", disse. A esposa e o filho haviam tentado antes, mas não conseguiram.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo