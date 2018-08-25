Servidor público de Aquidauana ganha carro zero durante promoção na Capital

A sexta-feira (24) será inesquecível para o aquidauanense Eduardo Aparecido Botelho da Silva, de 58 anos, servidor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Aquidauana. Ele ganhou um veículo zero da Renault em promoção da chave sorteada, em Campo Grande. O automóvel, modelo Kwid, não poderia vir em momento mais oportuno.

Dudu, como é mais conhecido, conta que foi para a Capital fazer a avaliação de seu automóvel, pois pensava em adquirir outro. No entanto, o amigo de confiança que sempre o atendida, não trabalhava mais no local de antes e estava em uma concessionária Renault. Ele foi à loja e encontrou o amigo, procurando por indicação de vendedor que pudesse fazer uma avaliação justa. Quando chegou ao local, se deu conta da promoção e arriscou.

A promoção consistia em pegar uma das três mil chaves disponíveis e tentar dar partida. Se o veículo funcionasse, ele seria de Dudu. E foi justamente o que aconteceu. "As chaves que não funcionam, nem entram no tambor. Eu coloquei e entrou e falei para meu filho. Quando girei, o carro todo acendeu e deu partida. Foi uma coisa de Deus, que era mesmo para acontecer, pois nunca imaginei", disse. A esposa e o filho haviam tentado antes, mas não conseguiram.



