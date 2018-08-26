PM encontra escada usada em suposta tentativa de facilitar fuga de presos

O 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana registrou uma suposta tentativa de facilitar fuga de presos neste domingo (26). Por volta das 01h50, uma sentinela da Guarda Externa do Estabelecimento Prisional de Aquidauana acionou a PM após constatar a presença de um homem com uma escada nos arredores do presídio.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o homem estava com a escada nas proximidades do presídio e seguiu em direção ao Clube Arpa. A guarnição de serviço da Polícia Militar fez rondas no local, porém o homem não foi localizado, entretanto, a escada descrita pelo guarda do presídio da cidade foi encontrada. O caso segue para investigação na Polícia Civil.