Puccinelli e filho vão para o presídio ainda hoje, informa Polícia Federal

A Polícia Federal informou há pouco que o ex-governador André Puccinelli (MDB) e o filho André Puccinelli Júnior, presos preventivamente na manhã desta sexta-feira (20), em Campo Grande, devem ir ainda hoje para o Centro de Triagem Anízio Lima, localizado no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste. O advogado João Paulo Calves, que também foi alvo da PF, aguarda abertura de vaga em algum presídio.

De acordo com o advogado de André, Renê Siufi, a prisão havia sido decretada na quarta-feira (18), pelo juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara da Justiça Federal na Capital. Eram dez alvos, mas apenas os três foram presos. Eles foram levados pela manhã ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), para exame de corpo de delito, e em seguida serão encaminhados à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).