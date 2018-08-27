Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:47

Buscar

Últimas notícias
X

Nova Aquidauana

Homem que matou jovem de 17 anos se entrega à Polícia e alega legítima defesa

Caso aconteceu no dia 21 de agosto. Rapaz não resistiu aos golpes de faca e morreu a caminho da Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/08/2018 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta segunda-feira (27), um homem identificado por Rui Roberto se apresentou à Polícia, acompanhado do advogado de defesa, e assumiu o homicídio de Wellington Soares de Costa, de 17 anos, ocorrido após um desentendimento no dia 21 de agosto, no Bairro Nova Aquidauana.

Conforme informações apuradas pela reportagem do jornal O Pantaneiro, o homem que ainda nao teve a idade divulgada, alegou ao Delegado Vasco, que lidera o caso, legítima defesa. No dia do crime, todos estavam bebendo em residência localizada na Rua Janjão Trindade, no Bairro Nova Aquidauana, quando teve início a confusão que acabou com o jovem esfaqueado.

Leia Também

• Homicídio de adolescente no Nova Aquidauana pode estar relacionado com rixa antiga

• Estudante de 17 anos, ferido a facadas, morre a caminho do hospital de Campo Grande

O autor do crime não tinha mandado de prisão em aberto e, dessa maneira, foi ouvido e liberado em seguida. Segundo o delegado Vasco, ainda hoje as demais pessoas que estavam na casa no momento do crime que resultou na morte de Wellington também serão ouvidas.

Entenda o caso

Diferente do que foi apontado pela suposta esposa de Wellington no dia do crime, ele não teria sido agredido deliberadamente. Testemunha relatou que, por conta de rixa antiga, o rapaz se desentendeu com o autor e lhe agrediu com soco no rosto. O homem então revidou e deu uma facada na perna de Wellington. O adolescente perdeu sangue e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional. De lá, foi para a Campo Grande, mas não resistiu e morreu no percurso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo