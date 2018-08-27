Homem que matou jovem de 17 anos se entrega à Polícia e alega legítima defesa

Conforme informações apuradas pela reportagem do jornal O Pantaneiro, o homem que ainda nao teve a idade divulgada, alegou ao Delegado Vasco, que lidera o caso, legítima defesa. No dia do crime, todos estavam bebendo em residência localizada na Rua Janjão Trindade, no Bairro Nova Aquidauana, quando teve início a confusão que acabou com o jovem esfaqueado.

Nesta segunda-feira (27), um homem identificado por Rui Roberto se apresentou à Polícia, acompanhado do advogado de defesa, e assumiu o homicídio de Wellington Soares de Costa, de 17 anos, ocorrido após um desentendimento no dia 21 de agosto, no Bairro Nova Aquidauana.

O autor do crime não tinha mandado de prisão em aberto e, dessa maneira, foi ouvido e liberado em seguida. Segundo o delegado Vasco, ainda hoje as demais pessoas que estavam na casa no momento do crime que resultou na morte de Wellington também serão ouvidas.

Entenda o caso

Diferente do que foi apontado pela suposta esposa de Wellington no dia do crime, ele não teria sido agredido deliberadamente. Testemunha relatou que, por conta de rixa antiga, o rapaz se desentendeu com o autor e lhe agrediu com soco no rosto. O homem então revidou e deu uma facada na perna de Wellington. O adolescente perdeu sangue e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional. De lá, foi para a Campo Grande, mas não resistiu e morreu no percurso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.