Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:48

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Sete vence Aquidauanense, é vice do Estadual Sub-19 e vai à Copa SP

Campeão antecipado do Estadual, Azulão recebeu prêmio em Dourados

Renan Nucci

Publicado em 27/08/2018 às 13:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi um domingo para cardíacos no Mato Grosso do Sul. Isso porque a última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 definiu apenas nos acréscimos o vice-campeão e segundo representante na Copa São Paulo 2019. Sete de Setembro x Aquidauanense e Comercial x Operário, entraram em campo para fecharem a competição em jogos diretamente relacionados na briga pelo vice-campeonato. 

Sete e Operário tinham 16 pontos e o time douradense tinha um gol de saldo a mais, obrigando o galo a vencer para tirar esse gol a mais de saldo. O Comercial precisava vencer por no mínimo 3 gols de diferença e torcer por derrota do Sete para o Aquidauanense. O jogo começou primeiro em Dourados com o Sete de Setembro abrindo 3 a 0 com 17 minutos.

Guilherme, Rafinha e Vinícius fizeram os gols. O placar dilatado logo no começo praticamente definia a competição. Mas Marcos Henrique cobrando pênalti duas vezes, descontou para o azulão. Na etapa final, Guilherme marcou o quarto gol e Matheus Luciano descontou para o Aquidauanense. 4 a 3 e expectativa no Douradão. Isso porque o Operário precisava vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o rival no saldo de gols. O galo conseguiu o placar que precisava com gols de Baiano e Hygor(2x).

O Comercial ficou com 10 jogadores após expulsão de Parrudo e tudo indicava que o Operário ficaria com o vice-campeonato. O galo chegou a mandar bola no travessão pouco antes do Comercial ter um pênalti a seu favor. Aglaucio descontou aos 42 da etapa final e o jogo em Dourados já tinha terminado. Aos 49, o goleiro João do Comercial foi evitar saída de bola pela linha de fundo, deixou a bola escapar e cometeu pênalti. 

No gol do portão de entrada de veículos do Jacques da Luz, João Vitor pegou a bola para decidir o Sub-19 aos 51 minutos mas parou em João que se redimiu da falha e defendeu o pênalti, confirmando o vice-campeonato do Sete. No outro jogo da rodada, o Corumbaense perdeu de virada no Arthur Marinho para o Operário AC por 2 a 1. Kelton fez o gol do carijó enquanto Douglas e Gabriel Húngaro viraram para o tigre.

O Sub-19 acabou com o Aquidauanense campeão com 22 pontos contra 19 do Sete de Setembro e do Operário que empataram em pontos, número de vitórias e saldo de gols. O Sete de Setembro ficou com o vice-campeonato pelo número de gols marcados. O União/ABC ficou em 4º lugar e o Operário AC em 5º ambos com 14 pontos. O Comercial ficou em 6º lugar com 13. A Serc ficou em 7º com 12 pontos, o Costa Rica na 8ª posição com 09 enquanto o campeão do ano passado Corumbaense foi penúltimo com 7 pontos e a Moreninhas lanterna sem pontuar. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo