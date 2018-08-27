Sete vence Aquidauanense, é vice do Estadual Sub-19 e vai à Copa SP

Foi um domingo para cardíacos no Mato Grosso do Sul. Isso porque a última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-19 definiu apenas nos acréscimos o vice-campeão e segundo representante na Copa São Paulo 2019. Sete de Setembro x Aquidauanense e Comercial x Operário, entraram em campo para fecharem a competição em jogos diretamente relacionados na briga pelo vice-campeonato.

Sete e Operário tinham 16 pontos e o time douradense tinha um gol de saldo a mais, obrigando o galo a vencer para tirar esse gol a mais de saldo. O Comercial precisava vencer por no mínimo 3 gols de diferença e torcer por derrota do Sete para o Aquidauanense. O jogo começou primeiro em Dourados com o Sete de Setembro abrindo 3 a 0 com 17 minutos.

Guilherme, Rafinha e Vinícius fizeram os gols. O placar dilatado logo no começo praticamente definia a competição. Mas Marcos Henrique cobrando pênalti duas vezes, descontou para o azulão. Na etapa final, Guilherme marcou o quarto gol e Matheus Luciano descontou para o Aquidauanense. 4 a 3 e expectativa no Douradão. Isso porque o Operário precisava vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o rival no saldo de gols. O galo conseguiu o placar que precisava com gols de Baiano e Hygor(2x).

O Comercial ficou com 10 jogadores após expulsão de Parrudo e tudo indicava que o Operário ficaria com o vice-campeonato. O galo chegou a mandar bola no travessão pouco antes do Comercial ter um pênalti a seu favor. Aglaucio descontou aos 42 da etapa final e o jogo em Dourados já tinha terminado. Aos 49, o goleiro João do Comercial foi evitar saída de bola pela linha de fundo, deixou a bola escapar e cometeu pênalti.

No gol do portão de entrada de veículos do Jacques da Luz, João Vitor pegou a bola para decidir o Sub-19 aos 51 minutos mas parou em João que se redimiu da falha e defendeu o pênalti, confirmando o vice-campeonato do Sete. No outro jogo da rodada, o Corumbaense perdeu de virada no Arthur Marinho para o Operário AC por 2 a 1. Kelton fez o gol do carijó enquanto Douglas e Gabriel Húngaro viraram para o tigre.

O Sub-19 acabou com o Aquidauanense campeão com 22 pontos contra 19 do Sete de Setembro e do Operário que empataram em pontos, número de vitórias e saldo de gols. O Sete de Setembro ficou com o vice-campeonato pelo número de gols marcados. O União/ABC ficou em 4º lugar e o Operário AC em 5º ambos com 14 pontos. O Comercial ficou em 6º lugar com 13. A Serc ficou em 7º com 12 pontos, o Costa Rica na 8ª posição com 09 enquanto o campeão do ano passado Corumbaense foi penúltimo com 7 pontos e a Moreninhas lanterna sem pontuar.