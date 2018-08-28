Bonito participa do 2º Festival de Bandas de Aquidauana, realizado sábado

Região
Evento fez parte da programação do aniversário da cidade
A Banda Sinfônica Municipal de Bonito, mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, participou no último sábado - dia 25 de agosto - do 2º Festival de Bandas de Aquidauana, promovido pela prefeitura daquele município como parte das comemorações do aniversário da cidade, que completou 126 anos no dia 15 de agosto.
Dirigida pelo maestro Fábio Falcão e composta atualmente por 55 pessoas, entre músicos e alunos, a Banda Municipal conta com a participação de crianças e adolescentes (meninos e meninas) atendidos pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos (SFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Além dos músicos a banda, que estreou novos uniformes durante o evento, dispõe de uma linha de frente composta por balizas, estandartes e bandeiras.
BANDAS PARTICIPANTES
Realizado na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), o festival contou com a participação de 17 bandas:
1) Fanfarra de Percussão "Especializada Mundo Feliz" (Maestro Hígor Assis);
2) Banda de Percussão Professora Matilde de Oliveira (Maestro Walmor);
3) Banda Marcial Municipal de Bodoquena (Maestro Felizardo);
4) Banda Musical Municipal Cabral (Maestro Paulo Henrique Agapito);
5) Banda Municipal de Bonito (Maestro Fábio Falcão);
6) Banda Municipal Dois Irmãos do Buriti (Maestro Jeilson);
7) Banda de Percussão Marcial Marechal Deodoro da Fonseca (Maestro Lázaro);
8) Banda Domingos Veríssimo (Maestro Jeilson);
9) Fanfarra Castelo Branco (Maestrina Alexina Arantes);
10) Banda de Percussão Marcial Marly Russo Rodrigues (Maestro Lázaro);
11) Banda E.E. Dóris Mendes Trindade (Maestro Jeilson);
12) Banda de Percussão Carlos Drummond de Andrade (Maestro Rodney Albuquerque);
13) Banda Aglay Trindade Nantes (Maestro Jeilson);
14) Banda de Percussão Professor Gerson Carlos Russi (Maestro Walmor);
15) Banda de Percussão Teodoro Rondon (Maestro Oziel);
16) Banda de Percussão Prof. Giovani Toscano de Brito (Maestro Flávio);
17) Banda Marcial Erso Gomes (Maestro Jeilson).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS