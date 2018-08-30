Corpo de Bombeiros informa à população que o 193 está com problemas

Utilidade pública
Militares recomendam que o cidadão acione o 190 para situações de socorro em Aquidauana
Na manhã desta quinta-feira (30), o Corpo de Bombeiros de Aquidauana emitiu comunicado para informar à população que o telefone de atendimento (193) está com problemas. Os militares orientaram para que, caso haja alguma situação de urgência ou pedido de socorro, que o cidadão entre em contato pelo 190, o telefone recorrente da Polícia.
Dessa forma, a corporação policiar irá transferir o comunicado aos Bombeiros. Ainda não há previsão de normalizar o atendimento via telefone.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
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Adoção responsável
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