Corpo de Bombeiros informa à população que o 193 está com problemas

Na manhã desta quinta-feira (30), o Corpo de Bombeiros de Aquidauana emitiu comunicado para informar à população que o telefone de atendimento (193) está com problemas. Os militares orientaram para que, caso haja alguma situação de urgência ou pedido de socorro, que o cidadão entre em contato pelo 190, o telefone recorrente da Polícia.

Dessa forma, a corporação policiar irá transferir o comunicado aos Bombeiros. Ainda não há previsão de normalizar o atendimento via telefone.

*Com informações de Luiz Guido Jr.