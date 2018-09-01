Primeira Copa Interatléticas dos câmpus da UFMS reunirá 27 equipes, incluindo Aquidauana

Já está disponível o tabelamento da 1ª Copa Interatléticas dos câmpus da UFMS, que será realizada entre os dias 15 e 16 de setembro, com sede nos câmpus de Paranaíba, Ponta Porã e Corumbá.

Ao todo foram inscritas 27 equipes de futsal no torneio. As disputas nos naipes masculino e feminino serão organizadas por região. As três melhores equipes do torneio receberão premiação, assim como o goleiro menos vazado e o artilheiro da competição.

Na primeira região, com sede em Paranaíba, são 12 equipes, distribuídas entre os câmpus de Chapadão do Sul, Coxim, Paranaíba e Três Lagoas. Na segunda região, com sede em Ponta Porã, participam seis equipes, reunindo os câmpus de Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Na terceira região, com sede em Corumbá, disputam nove equipes dos câmpus de Aquidauana e do Pantanal.

O objetivo do torneio é promover a integração entre os cursos e as atléticas, e também ampliar a prática do esporte em todos os câmpus da UFMS.