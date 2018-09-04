Amigos reliqueiros representam Aquidauana durante encontro em Ivinhema

Grupo de Amigos Reliqueiros de Aquidauana esteve em Ivinhema neste final de Semana para participar e também para representar o nome da cidade no 14° Encontro de Fuscas e Veículos Antigos, realizado na Praça Deputado Nelito Câmara. Douglas Mirone e Pires, juntamente com casal de amigos de Corumbá, prestigiaram o evento que contou com exposição, shows, parque de diversão e praça de alimentação.

O encontro foi organizado pelo Clube dos Amigos Reliqueiros de Ivinhema (CAR). O governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição, juntamente com candidatos ao senado e aos cargos de deputado estadual e federal, também participaram do evento, assim como o prefeito do município de Ivinhema, Tuta. A festa é uma das mais tradicionais da região e ponto de encontro dos apaixonados por carro.



