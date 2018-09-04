Após desentendimento, sobrinha dá tapa no rosto da tia no Nova Aquidauana

Uma mulher de 53 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de ontem (3) por lesão corporal dolos. Por volta das 19h20, a vítima estava na casa de parentes quando se desentendeu com sua sobrinha. Segundo a mulher, houve uma pequena discussão, mas foi o suficiente pra que a sobrinha desferisse um tapa em seu rosto, que causou uma lesão próxima à boca.

A mulher então procurou a Polícia para informar o caso e pedir providências. Ao informar o nome da sobrinha, os investigadores não encontraram o nome fornecido no sistema Sigo. Entretanto, o caso sege para que as medidas cabíveis sejam tomadas.