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Lesão corporal dolosa

Após desentendimento, sobrinha dá tapa no rosto da tia no Nova Aquidauana

Investigadores não encontraram o nome da sobrinha no sistema de checagens da Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/09/2018 às 09:05

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Uma mulher de 53 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de ontem (3) por lesão corporal dolos. Por volta das 19h20, a vítima estava na casa de parentes quando se desentendeu com sua sobrinha. Segundo a mulher, houve uma pequena discussão, mas foi o suficiente pra que a sobrinha desferisse um tapa em seu rosto, que causou uma lesão próxima à boca.

A mulher então procurou a Polícia para informar o caso e pedir providências. Ao informar o nome da sobrinha, os investigadores não encontraram o nome fornecido no sistema Sigo. Entretanto, o caso sege para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

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