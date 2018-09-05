Fã da PM, Kaliny comemora aniversário com Equipe Getam do 7º Batalhão

Hoje pela manhã (05), Kaliny Carlos de Avila completou mais um ano de vida. E pra comemorar, a adolescente esteve ao lado de pessoas que, segundo ela, são mais que especiais. A garotinha apagou as velas de 12 anos de idade com seus familiares, o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, tenente-coronel PM Amaral e amigos da equipe Getam.

Desde criança, Kaliny nunca escondeu de sua família a admiração pelos trabalhos do Getam, tanto que afirma categoricamente que pretende estudar e se preparar, para no futuro ser uma Policial Militar e defender a sociedade.

Tal sentimento fez com que sua mãe (Kely Pereira) organizasse junto com os policiais militares, uma festa temática com o símbolo da equipe, para presentear a filha. Num ambiente todo personalizado e com uma réplica da farda da Polícia Militar, a aniversariante curtiu momentos que certamente marcarão sua vida.

