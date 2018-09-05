Vaca milagrosamente se recupera e profissionais decidem não sacrificar o animal

Caiu na fossa
Constava no bo a necessidade do sacrifício mas, surpreendentemente, a vaca apresentou melhoras
Diferente do que foi divulgado pelo jornal O Pantaneiro na tarde desta terça-feira (4), a vaca que havia caído em uma fossa na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, não morreu, mas sobreviveu à queda após ser resgatada pelas equipes da Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros.
Constava no boletim de ocorrência que o animal estava sofrendo dor, com luxação na pata traseira e hipotermia. No registro policial, a vaca não teria condições de se recuperar e, de acordo com uma veterinária que atendeu ao caso, ela havia sido levada ao sacrifício para amenizar seu martírio.
Entretanto, a equipe que atendia o caso foi supreendida com uma repentina melhora do seu quadro clínico, o que evitou a morte do animal. Ricardo Bork Borges é médico veterinário do Controle de Vetores da Prefeitura Municipal de Aquidauana. O profissinal explicou à equipe do O Pantaneiro como, milagrosamente, a vaca sobreviveu.
"Quando chegamos ao local em que ela caiu, os Bombeiros já haviam retirado o animal da fossa. Encontramos o Prefeito Odilon, que também estava no local. Constatamos que ela estava muito debilitada, com hipotermina e luxação nas duas patas dianteiras. Com a ajuda da pasta de Obras, a colocamos em uma área da Prefeitura", contou.
O veterinário relatou que a vaca ficou sob o sol, já que o clima voltou a esquentar, o que anulou a hipotermia que a acometia. Ela apresentou melhora e conseguiram levantá-la para ministrar os medicamentos necessários. "Caso o dono apareça, ele terá que nos relatar o motivo pelo qual o animal estava solto e tambem arcar com as despesas dos remédios. Além disso, o caso também está registrado na Delegacia de Polícia como maus-tratos aos animais", finalizou.
No momento, a vaca está em uma área municipal, sob cuidados veterinários.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS