Vaca milagrosamente se recupera e profissionais decidem não sacrificar o animal

Constava no boletim de ocorrência que o animal estava sofrendo dor, com luxação na pata traseira e hipotermia. No registro policial, a vaca não teria condições de se recuperar e, de acordo com uma veterinária que atendeu ao caso, ela havia sido levada ao sacrifício para amenizar seu martírio.

Diferente do que foi divulgado pelo jornal O Pantaneiro na tarde desta terça-feira (4), a vaca que havia caído em uma fossa na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, não morreu, mas sobreviveu à queda após ser resgatada pelas equipes da Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros.

Entretanto, a equipe que atendia o caso foi supreendida com uma repentina melhora do seu quadro clínico, o que evitou a morte do animal. Ricardo Bork Borges é médico veterinário do Controle de Vetores da Prefeitura Municipal de Aquidauana. O profissinal explicou à equipe do O Pantaneiro como, milagrosamente, a vaca sobreviveu.

"Quando chegamos ao local em que ela caiu, os Bombeiros já haviam retirado o animal da fossa. Encontramos o Prefeito Odilon, que também estava no local. Constatamos que ela estava muito debilitada, com hipotermina e luxação nas duas patas dianteiras. Com a ajuda da pasta de Obras, a colocamos em uma área da Prefeitura", contou.

O veterinário relatou que a vaca ficou sob o sol, já que o clima voltou a esquentar, o que anulou a hipotermia que a acometia. Ela apresentou melhora e conseguiram levantá-la para ministrar os medicamentos necessários. "Caso o dono apareça, ele terá que nos relatar o motivo pelo qual o animal estava solto e tambem arcar com as despesas dos remédios. Além disso, o caso também está registrado na Delegacia de Polícia como maus-tratos aos animais", finalizou.

No momento, a vaca está em uma área municipal, sob cuidados veterinários.

*Com informações de Luiz Guido Jr.