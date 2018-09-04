Vaca cai em fossa e mobiliza Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal

Na manhã desta terça-feira (4) a dona de uma casa localizada na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, se surpreendeu com uma vaca que caiu na fossa em frente à residência. Por volta das 7h30, seu filho a avisou de que o animal estava caído no buraco.

Imediatamente a dona da casa acionou o Corpo de Bombeiros. Logo após, a Prefeitura de Aquidauana começou o resgate, com o auxílio de uma pá carregadeira. O trabalho demorou cerca de 1 hora para conseguir tirar a vaca da fossa.