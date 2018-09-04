Vaca cai em fossa e mobiliza Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal

Aquidauana
Até o prefeito Odilon Ribeiro esteve no local para acompanhar o resgate
Na manhã desta terça-feira (4) a dona de uma casa localizada na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, se surpreendeu com uma vaca que caiu na fossa em frente à residência. Por volta das 7h30, seu filho a avisou de que o animal estava caído no buraco.
Imediatamente a dona da casa acionou o Corpo de Bombeiros. Logo após, a Prefeitura de Aquidauana começou o resgate, com o auxílio de uma pá carregadeira. O trabalho demorou cerca de 1 hora para conseguir tirar a vaca da fossa.
A dona da casa acredita que animal deve ter passado no local durante à noite e, por conta do seu peso, a tampa da fossa cedeu.
Até o prefeito Odilon Ribeiro esteve no local para acompanhar o trabalho dos servidores da Prefeitura e dos militares do Corpo de Bombeiros, que deram apoio durante toda a ação. Odilon disse ao jornal O Pantaneiro que o animal será encaminhado ao Centro de Abrigo de Animais, localizado atrás da Exposição.
Após sair da fossa, a vaca, que escapou ilesa, recebeu um banho dos Bombeiros.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS