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Aquidauana

Vaca cai em fossa e mobiliza Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal

Até o prefeito Odilon Ribeiro esteve no local para acompanhar o resgate

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/09/2018 às 11:20

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Na manhã desta terça-feira (4) a dona de uma casa localizada na Rua Miguel Lancellotti, Bairro São Francisco, em Aquidauana, se surpreendeu com uma vaca que caiu na fossa em frente à residência. Por volta das 7h30, seu filho a avisou de que o animal estava caído no buraco.

Imediatamente a dona da casa acionou o Corpo de Bombeiros. Logo após, a Prefeitura de Aquidauana começou o resgate, com o auxílio de uma pá carregadeira. O trabalho demorou cerca de 1 hora para conseguir tirar a vaca da fossa.

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A dona da casa acredita que  animal deve ter passado no local durante à noite e, por conta do seu peso, a tampa da fossa cedeu.

Até o prefeito Odilon Ribeiro esteve no local para acompanhar o trabalho dos servidores da Prefeitura e dos militares do Corpo de Bombeiros, que deram apoio durante toda a ação. Odilon disse ao jornal O Pantaneiro que o animal será encaminhado ao Centro de Abrigo de Animais, localizado atrás da Exposição.

Após sair da fossa, a vaca, que escapou ilesa, recebeu um banho dos Bombeiros.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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