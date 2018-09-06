Homem é agredido com botijão, socos e esfaqueado pelo irmão em Aquidauana

Homem de 38 anos foi socorrido em estado grave depois de sofrer tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Conforme apurado, a vítima foi agredida pelo irmão com botijão de gás, levou vários socos no rosto e em seguida foi esfaqueada nas costas. O suspeito, de 48 anos, foi identificado e preso.

Conforme apurado pela equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro, os homens trabalham juntos em uma fazenda da região e, na hora do almoço, estavam na casa sa irmã quando começaram a beber. Logo em seguida, teve início discussão que culminou nas agressões. A vítima teve o pulmão perfurado por uma das facadas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

O agressor, que teria várias passagens pela polícia, fugiu do local. No entanto, a Força Tática da Polícia Militar foi acionada e fez buscas pela região, encontrando-o em sua residência. Por causa da gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser encaminhada para atendimento em Campo Grande.



Colaboraram Luiz Guido Jr e Ivynara Dias