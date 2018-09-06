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Por meio de parcerias, Prefeitura oferece cursos gratuitos de capacitação

As vagas são limitadas

Renan Nucci

Publicado em 06/09/2018 às 13:40

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Para auxiliar quem está em busca de um curso de capacitação e geração de renda, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social em parceria com Sindicato Rural de Aquidauana, Senar/MS e colaboradores estão ofertando vários cursos gratuitos para os aquidauanenses.

Além dos cursos com vagas abertas para o mês de Setembro, também estão fazendo um cadastro de egressos, verificando a demanda por novos cursos.

Cursos disponíveis para o mês de Setembro:

Oficina de Tapete de crochê – Dia 06/09; 13/09; 20/09 e 27/09 – CRAS 1 (São Pedro)
Oficina de Decoração de caneta com EVA – Dia 21/09 – CRAS 1 (São Pedro)
Curso de Corte e Costura – Dia 10/09 a 13/09 – CRAS 2 (Nova Aquidauana)
Curso de Sabão em Barra – Dia 28/09 – CRAS 2 (Nova Aquidauana)
Curso de Informática Avançada – Dia 10/09 a 13/09 – Geração de Renda

As vagas são limitadas. As informações sobre os cursos oferecidos, quantidade de vagas, prazo de inscrição, conteúdo e local onde serão realizados poderão ser obtidas diretamente nos seguintes locais:
CRAS 1 - Rua Mario Guerreiro s/ nº, Vila São Pedro; ??Telefone:(67) 3241-3121;
CRAS 2 - Av. Mato Grosso do Sul nº 270, Bairro Nova Aquidauana;
Telefone: (67) 3241-2197.
GERAÇÃO DE RENDA – Rua Francisco Pereira Alves S/N, Bairro: Vila Pinheiro (em frente ao CAIC)
 

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