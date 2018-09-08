Fim de semana com altas temperaturas e umidade do ar pode chegar a 20%



Neste fim de semana em Mato Grosso do Sul está parada uma massa de ar seco que predomina em todas as regiões do Estado deixando o tempo firme com sol entre poucas nuvens. Não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em MS podendo diminuir, tanto no sábado (8.9) quanto no domingo (10.9), de 70% para 12% – índice considerado “estado de alerta”. Em Aquidauana e região, a mínima será de 20°C e a máxima de 35°C, com umidade mínima em torno de 20%.

Em relação às temperaturas, hoje MS registra oscilação de 13ºC a 38ºC e amanhã os termômetros marcam de 14ºC a 39ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: