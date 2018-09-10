Embriagado, homem cai de moto e sofre ferimentos leves em Aquidauana

Aquidauana
Acidente aconteceu na Rua Antônio Campelo
Homem de 38 anos teve ferimentos leves no braço e na perna direita depois de se envolver em acidente de trânsito na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana. A vítima que estaria embriagada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital por precaução. A moto dele havia sido retirada do local por terceiros e a Polícia Militar foi acionada para apreender o veículo.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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