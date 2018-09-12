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Cem jovens participam de conferência sobre os desafios da vida espiritual

Os períodos musicais foram ministrados pelo Ministério de Louvor da IBCA, além de esquetes teatrais com o Grupo Pensar no Alto

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 14:33

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Cerca de 100 adolescentes aquidauanenses participaram da Conferência JUMP- Juventude Mais Perto - realizada nos dias 08 e 09 deste mês no salão de eventos da IBCA – Igreja Batista Central em Aquidauana – localizada nas proximidades da Lagoa Comprida.

Música, fóruns de debates, teatros e mensagens fizeram a programação que foi para lá de animada e espiritual. “Vivenciamos dias maravilhosos. O objetivo foi atingido por conta da movimentação no meio espiritual da nossa juventude. A todo momento somos desafiados a viver intensamente com Deus", resume Ronald Lima Regis, líder da Juventude da IBCA.

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As preleções ficaram por conta do teólogo e pastor Joaze Lima, pastor da IB Nova Esperança de Campo Grande, e do jovem Matheus Ovando, Líder da Juventude da IB em São Gabriel do Oeste.

Os períodos musicais foram ministrados pelo Ministério de Louvor da IBCA, além de esquetes teatrais com o Grupo Pensar no Alto.

A Juventude realiza aos sábados às 19:30, cultos de Louvor e Adoração a Deus, no templo da IBCA.

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