Cem jovens participam de conferência sobre os desafios da vida espiritual

Cerca de 100 adolescentes aquidauanenses participaram da Conferência JUMP- Juventude Mais Perto - realizada nos dias 08 e 09 deste mês no salão de eventos da IBCA – Igreja Batista Central em Aquidauana – localizada nas proximidades da Lagoa Comprida.

Música, fóruns de debates, teatros e mensagens fizeram a programação que foi para lá de animada e espiritual. “Vivenciamos dias maravilhosos. O objetivo foi atingido por conta da movimentação no meio espiritual da nossa juventude. A todo momento somos desafiados a viver intensamente com Deus", resume Ronald Lima Regis, líder da Juventude da IBCA.