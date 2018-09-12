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Laços fraternos

Paixão por carros antigos culmina na saga em busca da Expedição de Kombis

Após a matéria do jornal O Pantaneiro, amantes de Kombis encontram comitiva em Bodoquena

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 15:20

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A história parece insólita, mas é real. Se hoje, as pessoas vivem um tanto quanto isoladas, fechadas em suas rotinas familiares e de trabalho, há algo inexplicável que acontece e faz com que gente que jamais se conheceria “normalmente” se encontre e se torne amigos, criando laços que ficarão para sempre. Esse é o caso de quatro pessoas de diferentes lugares, mas com uma paixão em comum: a Kombi, veículo produzido no Brasil durante 56 anos e que hoje vive ou na memória dos bons tempos do passado ou no resgate de colecionadores aficionados pelo automóvel.

A Expedição de Kombis (Pantanal – Bonito - Serra da Bodoquena) mexeu com o imaginário dos amantes do veículo, que percorreram quilômetros atrás da expedição: uma jornada em busca de outra jornada. E o destino final dessa história culminou no Refúgio Canaã, em Bodoquena.

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O relato desse encontro inusitado começa por Leandro Mussato, morador de Bodoquena há sete anos. Ao avistar uma Kombi em um posto de gasolina da cidade, enlouqueceu. Segundo ele, a paixão por carros antigos foi herdada do pai. “Ele tem um Corcel 1 e sempre sonhou em quando se aposentar, fazer uma viagem de Kombi. Quando a vi no posto, pedi para fotografá-la, foi quando conheci o Robson, dono dela. Ele me perguntou se eu gostaria de fotografar o interior, e conversa vai conversa vem, começou uma grande amizade”, relata.

Ao perguntar se Robson, que estava acompanhado da mulher, Angélica, conheciam Bodoquena, veio a frustração. O casal disse que já havia contratado um guia de orientação na cidade, mas que não deu muito certo. “Foi então que eu me propus a levá-los aos pontos turísticos locais, como guia. Mostrei os balneários, os rios Salobra, Salobrinha e o Campina.”

Nesse ínterim, o trio ficou sabendo da Expedição de Kombis divulgada em matéria do jornal O Pantaneiro e replicada no site da Capital, Campo Grande News. “Não sabíamos aonde seria a expedição. A partir daí começamos uma maratona em busca das Kombis”. Foi quando encontraram o quarto apaixonado pelo veículo: o Firmino.

O quarto viajante

Robson, Angélica e Leandro estavam saindo de um posto de gasolina quando encontraram o quarto apaixonado por Kombis. Firmino Garcia, 49 anos, que mora em Campo Grande, estava em viagem a Bela Vista e viu a reportagem. Não pensou duas vezes. Antecipou a volta em uma saga pela Expedição de Kombis, mesmo em um carro de passeio.

“Também li a matéria. Primeiro fui até Bonito para fotografar a expedição para realizar um pequeno sonho, pois eu sou fanático por Kombis. Quando cheguei na cidade, não a encontrei. Mas na reportagem dizia que a expedição estaria em Bodoquena e parti para cá. Foi quando vi a ‘Kombetina’ no posto e fomos todos juntos atrás da expedição”, conta com bom humor.

A Kombetina

Angélica Souza Nascimento e Robson José Vieira são um casal de Goiânia que decidiu passar os próximos 10 meses dentro da Kombi recém adquirida e carinhosamente apelidada de “Kombetina”. A jornada estava apenas começando quando decidiram procurar a expedição de Kombis. “Nosso projeto começou há 1 ano e meio. Decidimos viajar pelo Brasil por 10 meses, rodando desde o dia 1º de setembro. Passamos em Terenos para seguir para Bonito direto. Foi quando o dono de uma churrascaria sugeriu que deveríamos conhecer Bodoquena antes”, relata Angélica.

Robson conta que gostaria de participar da expedição, entretanto, sem saber, havia um propósito maior: o de conhecer Leandro e Firmino. “Encontramos o Leandro e o Firmino de maneira inusitada. Mesmo não podendo participar da expedição que chegou ao fim aqui, eles entraram na nossa história. Nossa família ficou maior”, concluiu.

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