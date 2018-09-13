Palestrante especialista em varejo realiza evento em Aquidauana dia 02

Fred Rocha, um dos maiores palestrantes de Varejo do Brasil, estará em Aquidauana no próximo dia 2 de outubro para palestra sobre as últimas mudanças no varejo e no comportamento do consumidor.

"A Revolução Comercial" acontece às 19h, na Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana , e abordará assuntos como: Histo?ria Econômica da Humanidade; Uma nova economia se constro?i; Mudanc?a cultural do varejo; Intangível: a palavra da mudanc?a; Um novo jeito de vender e montar negócios; Os novos 4 Ps do Varejo.

A Associação está localizada Joaquim Alves Ribeiro, 372 - Vila Cidade Nova. Outras informações estão disponíveis pelo telefone: (67) 3241-6026.

