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Polícia Civil esclarece tentativa de homicídio ocorrida em lanchonete de Aquidauana

Vítima foi atacada com uma facada nas costas no dia 25 de agosto

Renan Nucci

Publicado em 13/09/2018 às 15:06

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A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, esclareceu na manhã de hoje (13) uma tentativa de homicídio ocorrida no no ultimo dia 25 de agosto, em uma lanchonete localizada na esquina da Rua Pandiá Calógeras com a Rua Giovani Toscano de Brito.

De acordo com as investigações, homem de 46 anos conhecido por "Lamparina" bebia no local com outras pessoas, quando resolveu intervir em uma briga, momento em que "Naldo", de 42 anos,  não gostou, disse que ia buscar uma faca em sua casa e resolver o problema. Naldo foi para sua casa, pegou uma faca, voltou ao local e atacou "Lamparina" com uma facada nas costas, fugindo em seguida.

Entrevistada sobre o crime, a mãe de "Naldo" afirmou que na noite dos fatos, ele chegou bem agitado em casa, pegou uma faca, pediu pra ela orar por ele, pois faria uma besteira, e saiu tomando rumo ignorado. Ele não foi localizado pelos investigadores para ser ouvido, porém, responderá em liberdade por tentativa de homicídio.

A Policia Civil pede a colaboração da população para denunciar a ocorrência de crimes ou de pessoas em débito com a justiça, e disponibiliza o número 67 -9 9987 - 9068, para receber denúncias.  O sigilo da informação e do anonimato é garantido.
 

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