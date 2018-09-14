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Prefeitura Municipal de Aquidauana conclui obra do novo CMEI da Vila São Pedro

Unidade receberá o nome em homenagem ao aquidauanense e professor Ênio Cabral

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2018 às 14:27

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O prefeito Odilon Ribeiro, nesta quinta-feira, 13, confirmou a conclusão da obra de construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil da Vila São Pedro, que é a terceira das quatro creches que estavam abandonadas e que a atual administração consegue concluir em 20 meses de gestão.

A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo informou que o novo CMEI possui projeto moderno e de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), possuindo assim a capacidade física para atender 120 alunos, de zero a cinco anos de idade já para o próximo ano letivo.

O CMEI da Vila São Pedro receberá o nome em homenagem ao aquidauanense e professor Ênio Cabral. Após a conclusão da obra, a prefeitura organizará a documentação para funcionamento e a disposição do mobiliário. 

“O que parecia impossível, conseguimos terminar. Todo o mato, abandono e sujeira da obra foi eliminado e no lugar, agora temos um prédio bonito, novo e que já no próximo ano letivo estará de portas abertas para receber nossas crianças e pais. É mais um sonho realizado”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

A obra recebeu um investimento do Governo Federal de mais de R$ 1,8 milhão, conta com salas de aula, almoxarifado, hall de espera, cozinha, lavanderia, pátio coberto, sala de multiuso, sala de professores, diretoria, secretaria, despensa, sanitários, lactário para berçários e área de serviço para lactário.
 

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