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Adote 01 Atleta inaugura polo no Jardim Aeroporto II, em Aquidauana

Para este segundo polo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho também figurou como apoiadora

Renan Nucci

Publicado em 15/09/2018 às 09:56

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Mais uma ação que promete movimentar crianças e jovens e promover o esporte: o projeto Adote 01 Atleta conta agora com um polo no bairro Jardim Aeroporto II.

A sede será em um espaço cedido pela Secretaria de Assistência Social e conta com infraestrutura e quadra. O projeto possui um termo de cooperação com a prefeitura municipal, pelo qual são disponibilizados recursos para o pagamento de funcionários e aquisição de gêneros alimentícios para o lanche diário das crianças.

Para este segundo polo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho também figurou como apoiadora.

O prefeito Odilon Ribeiro prestigiou o evento e afirmou a importância do esporte e da vinda do projeto para o bairro. "No que depender de nós, continuaremos sendo parceiros e acreditando no Adote 01 Atleta, é uma felicidade imensa ver essas crianças aqui hoje e saber que terão mais essa opção para o seu dia a dia" pontuou.

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