Adote 01 Atleta inaugura polo no Jardim Aeroporto II, em Aquidauana

Aquidauana
Para este segundo polo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho também figurou como apoiadora
Mais uma ação que promete movimentar crianças e jovens e promover o esporte: o projeto Adote 01 Atleta conta agora com um polo no bairro Jardim Aeroporto II.
A sede será em um espaço cedido pela Secretaria de Assistência Social e conta com infraestrutura e quadra. O projeto possui um termo de cooperação com a prefeitura municipal, pelo qual são disponibilizados recursos para o pagamento de funcionários e aquisição de gêneros alimentícios para o lanche diário das crianças.
Para este segundo polo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho também figurou como apoiadora.
O prefeito Odilon Ribeiro prestigiou o evento e afirmou a importância do esporte e da vinda do projeto para o bairro. "No que depender de nós, continuaremos sendo parceiros e acreditando no Adote 01 Atleta, é uma felicidade imensa ver essas crianças aqui hoje e saber que terão mais essa opção para o seu dia a dia" pontuou.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS