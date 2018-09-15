Adote 01 Atleta inaugura polo no Jardim Aeroporto II, em Aquidauana

Mais uma ação que promete movimentar crianças e jovens e promover o esporte: o projeto Adote 01 Atleta conta agora com um polo no bairro Jardim Aeroporto II.

A sede será em um espaço cedido pela Secretaria de Assistência Social e conta com infraestrutura e quadra. O projeto possui um termo de cooperação com a prefeitura municipal, pelo qual são disponibilizados recursos para o pagamento de funcionários e aquisição de gêneros alimentícios para o lanche diário das crianças.

Para este segundo polo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho também figurou como apoiadora.

O prefeito Odilon Ribeiro prestigiou o evento e afirmou a importância do esporte e da vinda do projeto para o bairro. "No que depender de nós, continuaremos sendo parceiros e acreditando no Adote 01 Atleta, é uma felicidade imensa ver essas crianças aqui hoje e saber que terão mais essa opção para o seu dia a dia" pontuou.