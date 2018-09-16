Rixa antiga entre vizinhos termina em briga e disputa vai parar na Delegacia

Uma briga entre vizinhos foi motivo para que a Polícia Militar fosse acionada no final da tarde deste sábado (15) na Rua Felipe Orro, Vila Pinheiro, em Aquidauana. Dois vizinhos, um homem de 51 anos e outro idoso de 67 chegaram a rolar no chão com direito a camiseta rasgada e troca de xingamentos.

Conforme o registro policial, a rixa é antiga, mas no bo não consta a motivação inicial da discussão que culminou em xingamentos das duas partes como “vagabundo, filho da p* e vou te pegar”.

Um deles, inclusive, estaria embriagado quando a guarnição da PM chegou ao local. Diante da recusa em se desculparem, os policiais os encaminharam à DP de Aquidauana para prestar esclarecimentos. No final, nenhum dos dois desejou representar judicialmente contra o outro e fizeram as pazes na Delegacia.