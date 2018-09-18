Peça teatral que vem para Aquidauana foi assistida por 300 pessoas em Corumbá

Qual vai ser
Espetáculo aborda educação financeira e escolha profissional na adolescência
Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, promovem a peça teatral “Qual vai ser?”. Voltada para os jovens, em especial os que estão concluindo o Ensino Médio, a apresentação mistura a linguagem da comédia com o stand-up por meio da interação dos atores com a plateia.
A peça passou por Corumbá no dia 27, segunda-feira, e reuniu cerca de 300 pessoas durante a abertura da Semana de Administração na UFMS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Desde 2015 até 2017, o espetáculo percorreu nove estados, 175 municípios sendo assistida por mais de 53 mil espectadores. Com formato itinerante, este ano a peça percorrerá 80 cidades de diversas regiões do Brasil. “Qual vai ser?” é produzida pela Liga Produção Cultural, com trilha sonora de Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin.
A peça tem duração de 55 minutos e narra a trajetória de Daniel, um adolescente que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir o pequeno armazém da família ou ir para a universidade.
Mas este não será seu único desafio. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras, que está endividando a família. O personagem também se encantará pela fascinante Leila. A produção é voltada para o público adolescente, abordando as dificuldades enfrentadas pelos jovens em relação ao futuro profissional. Além disso, a peça aborda os cuidados necessários com as finanças e a necessidade de um bom planejamento financeiro, que são parte do cotidiano familiar, por meio de temas como as compras impulsivas.
Ficha técnica – “Qual vai ser?”
Música: Dedé Ribeiro e Renato Mendonça
Texto: Dedé Ribeiro
Direção: Daniel Colin
Assistente de Direção: Denis Gosch
Elenco: Juliana Kersting, Guadalupe Casal, Daniel Colin, Ricardo Zigomático, Ursula Collischonn, Denis Gosh, Dani Dutra e Douglas Dias
Figurinos: Coca Serpa
Cenografia: Zao Figueiredo
Iluminação: Casemiro Azevedo
Produção Executiva: Jack Garcia
Contrarregra: Luciano Correa
Sonorização: James Onzi
Direção de Produção: Liga Produção Cultural
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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