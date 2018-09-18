Peça teatral que vem para Aquidauana foi assistida por 300 pessoas em Corumbá

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, promovem a peça teatral “Qual vai ser?”. Voltada para os jovens, em especial os que estão concluindo o Ensino Médio, a apresentação mistura a linguagem da comédia com o stand-up por meio da interação dos atores com a plateia.

A peça passou por Corumbá no dia 27, segunda-feira, e reuniu cerca de 300 pessoas durante a abertura da Semana de Administração na UFMS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Desde 2015 até 2017, o espetáculo percorreu nove estados, 175 municípios sendo assistida por mais de 53 mil espectadores. Com formato itinerante, este ano a peça percorrerá 80 cidades de diversas regiões do Brasil. “Qual vai ser?” é produzida pela Liga Produção Cultural, com trilha sonora de Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin.

A peça tem duração de 55 minutos e narra a trajetória de Daniel, um adolescente que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir o pequeno armazém da família ou ir para a universidade.

Mas este não será seu único desafio. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras, que está endividando a família. O personagem também se encantará pela fascinante Leila. A produção é voltada para o público adolescente, abordando as dificuldades enfrentadas pelos jovens em relação ao futuro profissional. Além disso, a peça aborda os cuidados necessários com as finanças e a necessidade de um bom planejamento financeiro, que são parte do cotidiano familiar, por meio de temas como as compras impulsivas.

Ficha técnica – “Qual vai ser?”

Música: Dedé Ribeiro e Renato Mendonça

Texto: Dedé Ribeiro

Direção: Daniel Colin

Assistente de Direção: Denis Gosch

Elenco: Juliana Kersting, Guadalupe Casal, Daniel Colin, Ricardo Zigomático, Ursula Collischonn, Denis Gosh, Dani Dutra e Douglas Dias

Figurinos: Coca Serpa

Cenografia: Zao Figueiredo

Iluminação: Casemiro Azevedo

Produção Executiva: Jack Garcia

Contrarregra: Luciano Correa

Sonorização: James Onzi

Direção de Produção: Liga Produção Cultural