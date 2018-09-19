Aquidauana e região terá pancadas de chuva ao longo do dia nesta quarta-feira

A chuva que caiu nos últimos dias promete voltar nesta quarta-feira (19) em Aquidauana e região. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê pancadas de chuva com trovoadas de manhã até à noite.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 21 graus e máxima de 28 graus. A região sul deverá ser mais atingida pelas chuvas. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 90%.