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Peça teatral “Qual vai ser?” reúne cerca de 250 pessoas em Aquidauana

Desde 2015 até 2017, o espetáculo percorreu nove estados, 175 municípios sendo assistida por mais de 53 mil espectadore

Renan Nucci

Publicado em 19/09/2018 às 15:39

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Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi e o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, promovem a peça teatral “Qual vai ser?”. Voltada para os jovens, em especial os que estão concluindo o Ensino Médio, a apresentação mistura a linguagem da comédia com o stand-up por meio da interação dos atores com a plateia. Nesta terça-feira, a peça foi exibida a mais de 250 pessoas no auditório do Campus I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Aquidauana. No dia anterior, havia sido exibida em Corumbá.

Desde 2015 até 2017, o espetáculo percorreu nove estados, 175 municípios sendo assistida por mais de 53 mil espectadores. Com formato itinerante, este ano a peça percorrerá 80 cidades de diversas regiões do Brasil. “Qual vai ser?” é produzida pela Liga Produção Cultural, com trilha sonora de Renato Mendonça, texto de Dedé Ribeiro e direção de Daniel Colin. A peça tem duração de 55 minutos e narra a trajetória de Daniel, um adolescente que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir o pequeno armazém da família ou ir para a universidade. 

Mas este não será seu único desafio. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras, que está endividando a família. O personagem também se encantará pela fascinante Leila. A produção é voltada para o público adolescente, abordando as dificuldades enfrentadas pelos jovens em relação ao futuro profissional. Além disso, a peça aborda os cuidados necessários com as finanças e a necessidade de um bom planejamento financeiro, que são parte do cotidiano familiar, por meio de temas como as compras impulsivas.

Ficha técnica – “Qual vai ser?” 

Texto: Dedé Ribeiro

Direção: Daniel Colin

Música: Dedé Ribeiro e Renato Mendonça

Assistente de Direção: Denis Gosch

Elenco: Renata Teixeira, Guadalupe Casal, Daniel Colin, Ricardo Zigomático, Ursula Collischonn, Juliana Kersting, Douglas Dias, Denis Gosch, Dani Dutra e Qex Bittencourt

Figurinos: Coca Serpa

Cenografia: Zao Figueiredo

Iluminação: Casemiro Azevedo

Produção Executiva: Jack Garcia e Débora Maier

Contrarregra: Luciano Correa

Sonorização: James Onzi

Direção de Produção: Liga Produção Cultural

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

 

 *Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

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