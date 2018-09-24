Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:08

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Alunos da Cândido Mariano, de Aquidauana, recebem primeira “carteira de habilitação”

Presente fez parte de projeto desenvolvido durante a Semana Nacional de Trânsito

Renan Nucci

Publicado em 24/09/2018 às 17:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-8145-1
dsc-8149
dsc-8141-1
dsc-8157
dsc-8162
dsc-8174
dsc-8153
dsc-8122-1
dsc-8128
dsc-8142
dsc-8146
dsc-8150
dsc-8157-1
dsc-8163-1
dsc-8153-1
dsc-8175
dsc-8131
dsc-8143
dsc-8150-1
dsc-8147
dsc-8154
dsc-8159
dsc-8164
bf692d98-7bdf-4db6-8413-404465963f3d
dsc-8135
dsc-8144
dsc-8147-1
dsc-8151-1
dsc-8155
dsc-8160-1
dsc-8164-1
dsc-8141
dsc-8119
dsc-8144-1
dsc-8152
dsc-8148-1
dsc-8156
dsc-8166
dsc-8161-1

Alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, receberam hoje a primeira “Carteira de Habilitação”. O presente simbólico fez parte de projeto desenvolvido durante Semana Nacional de Trânsito, por professores e policiais do 7º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Segundo Márcia de Deus, coordenadora pedagógica de trânsito de Aquidauana, ao longo dos últimos dias os estudantes realizaram diversas atividades sobre segurança nas vias e, ao final, foram recompensados com a primeira CNH. “Nossa intenção é levar estas ações para todas as escolas interessadas”, disse Márcia.

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Este ano o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade  “Nós somos o trânsito”, tema que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.

O objetivo, segundo o Contran, é envolver diretamente a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo