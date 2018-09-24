Alunos da Cândido Mariano, de Aquidauana, recebem primeira “carteira de habilitação”

Alunos da Escola Estadual Cândido Mariano, de Aquidauana, receberam hoje a primeira “Carteira de Habilitação”. O presente simbólico fez parte de projeto desenvolvido durante Semana Nacional de Trânsito, por professores e policiais do 7º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Segundo Márcia de Deus, coordenadora pedagógica de trânsito de Aquidauana, ao longo dos últimos dias os estudantes realizaram diversas atividades sobre segurança nas vias e, ao final, foram recompensados com a primeira CNH. “Nossa intenção é levar estas ações para todas as escolas interessadas”, disse Márcia.

A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Este ano o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade “Nós somos o trânsito”, tema que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.

O objetivo, segundo o Contran, é envolver diretamente a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

Colaborou Luiz Guido Jr.