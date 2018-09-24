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Com duas interdições, ponte Nova é o único caminho entre Aquidauana e Anastácio

Outras duas pontes estão interditadas por obras; fluxo de veículos aumenta e risco de acidentes é maior

Renan Nucci

Publicado em 24/09/2018 às 14:35

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Com a interdição da ponte Boiadeira e da ponte Velha, o único acesso entre as cidades de Aquidauana e Anastácio é a ponte Nova. Por este motivo, o fluxo de veículos é intenso no local e o risco de acidentes é maior. No início desta tarde, dois motociclistas bateram no cruzamento da Rua João Almeida Castro e Rua Teodoro Rondon. A atenção tem que ser redobrada na região, especialmente em horários de pico.

Conforme apurado pela reportagem, as interdições foram feitas pela prefeitura de Anastácio, em razão de melhorias. Na ponte Boiadeira, há obras de pavimentação asfáltica e não existe previsão de liberação. Já na ponte Velha, equipes fazem trabalho de recapeamento e, dependendo do andamento do serviço, a rota pode ser liberada amanhã. “Hoje está tenso, parecendo São Paulo”, disse o mecânico Vinícius Vieira.

A enfermeira Paula Franco também se assustou com a quantidade de veículos. “Trabalho no hospital de Aquidauana e vou de moto. Assim fica muito mais perigoso, porque qualquer batida já machuca”, afirmou. Justamente em razão do grande fluxo de veículos, uma Biz pilotada por uma mulher de 43 anos bateu na moto de um jovem de 23 anos no cruzamento da Rua João Almeida Castro e Rua Teodoro Rondon. A mulher foi socorrida com suspeita de fratura na perna direita. O rapaz teve escoriações.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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