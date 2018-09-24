Prefeitura de Aquidauana conquista 31 novas tendas para a Feira da Estação

A Prefeitura de Aquidauana realiza quinzenalmente as edições da Feira da Estação, evento de fomento à cultura, agricultura familiar e geração de renda para as famílias e artesãos aquidauanenses.

Visando economizar no custeio com contratação de estrutura de tendas para a Feira da Estação, a Prefeitura de Aquidauana conquistou junto ao Governo do Estado via Fundação de Turismo de MS/Fundtur recursos financeiros para aquisição de 30 tendas piramidal 3x3 e mais 01 tenda tamanho 10x10.

Ciente da grande demanda e custo ao erário público municipal, a equipe técnica da Fundação de Cultura e Turismo escreveu o projeto de captação de recurso junto à Fundtur e já nesta segunda-feira, 24, as novas tendas foram entregues na sede da Fundact em Aquidauana.

O prefeito Odilon Ribeiro explicou que devido a grande proporção que a Feira da Estação ganhou, os custos com a locação da estrutura era uma demanda constante da prefeitura ao longo de todo o ano.

“Agradecemos a parceria do Governo do Estado via Fundtur pela viabilização dessas novas tendas que são essenciais para qualidade da estrutura física que oferecemos na Feira da Estação para todos que ali participam vendendo seus produtos, artesanatos e alimentos”, destacou o prefeito.

O diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, recebeu as novas tendas nesta manhã e adiantou que foram adquiridos jogos de mesas e cadeiras novas e que dentro de alguns dias já serão entregues.

“Este recurso via Fundtur e Governo do Estado significa muito para nós, pois é uma expressiva economia para o município. A comissão organizadora da Feira da Estação está em festa com essa conquista e nós agradecemos ao prefeito Odilon pelo apoio para captação desse recurso”, finalizou Humberto.

