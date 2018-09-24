Sol forte e calor neste início de primavera em Aquidauana e região

Clima
Temperatura chega a 38 graus nesta segunda-feira
A previsão do tempo indica que a primavera começa com bastante calor na região de Aquidauana. Nesta segunda-feira (24) o sol brilha forte, entre poucas nuvens. Não há previsão de chuvas para hoje, que devem retornar na próxima quinta-feira, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 38 graus. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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