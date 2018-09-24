Sol forte e calor neste início de primavera em Aquidauana e região

A previsão do tempo indica que a primavera começa com bastante calor na região de Aquidauana. Nesta segunda-feira (24) o sol brilha forte, entre poucas nuvens. Não há previsão de chuvas para hoje, que devem retornar na próxima quinta-feira, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 38 graus. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 80%.