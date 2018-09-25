Comerciante é presa pela Polícia Civil por furtar água da praça em Piraputanga

Aquidauana
Flagrante foi feito na manhã desta terça-feira
Comerciante de 20 anos, proprietária de um quiosque localizado na praça do distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana, foi presa em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, por furto de água. Ela desviava água do prédio público para abastecer seu estabelecimento.
Segundo o boletim de ocorrência, após denúncia, a polícia foi ao local, juntamente com a perícia que constatou a irregularidade. Com um engate, a mulher afixou a mangueira na torneira do prédio e direcionava água para seu quiosque. Ela foi presa em flagrante e levada à delegacia.
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