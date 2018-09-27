Projeto Estação Leitura usa vagões como biblioteca comunitária no Nova Aquidauana

A professora Regina Célia Menezes da Costa está prestes a realizar o sonho de abrir uma nova biblioteca comunitária em Aquidauana. A Estação Leitura já está sendo montada em terreno localizado no Bairro Nova Aquidauana, cedido por meio da Associação de Moradores, com três vagões que estavam abandonados na Estação Ferroviária.

Os vagões foram removidos e colocados no local para receberem manutenção e em seguida os livros. Regina explica que desde 2009 trabalha no projeto e que a expectativa é de que as portas sejam abertas, finalmente, em outubro.

“Será na última semana do mês que vem, durante a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca”, explicou ela, lembrando que faltam alguns ajustes. “Falta pintar os vagões, colocar o muro ecológico de pneus e instalar iluminação em alguns locais. Assim que estiver pronto, vamos trazer os livros”, disse a educadora.

Ela disse que, quando deu início ao projeto de biblioteca comunitário anos atrás, utilizava vários móveis e objetos reaproveitados. Seguindo esta ideia, pensou em reaproveitar os vagões que estavam parados.

A partir de então, procurou saber quem eram os responsáveis e, finalmente, conseguiu autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que concedeu autorização para uso dos vagões no projeto social. “Eles passaram uma série de documentos e encaminhamos o projeto”. Dos três vagões, um deles é uma cozinha que será usada para cursos de culinária, sobre aproveitamento integral dos alimentos, entre outros.

Colaborou Luiz Guido Jr.