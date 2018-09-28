7º Batalhão da PM, Prefeitura e Rotaract realizam Blitz Educativa na Rua dos Ferroviários

De acordo com o Comandante do 7º BPMr, Tenente Coronel Marcelo Santos do Amaral, trata-se de uma campanha necessária para diminuir os casos de acidentes por imprudência ao volante na cidade.

Na manhã desta sexta-feira (28), na Rua dos Ferroviários, Bairro Alto, Aquidauana, uma blitz educativa promovida pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal e Rotaract com objetivo de aproveitar a Semana Nacional de Trânsito para distribuir dicas de segurança no trânsito e prevenção de queimadas.

“Em alusão à Semana do Trânsito, vem sendo feitas também palestras educativas nas escolas. Conseguimos atingir não só a criança, que cresce consciente, mas também os familiares, ou seja, as crianças servem como difusores dessas informações importantes que eles recebem”, explicou o Tenente Coronel Amaral.

Para o comandante do 7ºBPM, a blitz também é resultado da preocupação sobre as queimadas ilegais que constantemente acontecem na região. “Essa semana, as crianças do projeto foram até à UEMS e receberam informações sobre meio ambiente, prevenção e tudo o que nós podemos fazer, enquanto cidadãos, para colaborar a fim de ter um meio ambiente preservado e menos agressivo.”

Patrulha Mirim Aquidauana e Anastácio - As crianças que participam do projeto foram orientadas a prestar informações aos motoristas que passam pelo bloqueio e entregaram panfletos, sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. “Não é uma lei simples para obrigar aquele que está no trânsito a usar o cinto para evitar multas, mas sim para garantir a segurança dos usuários do trânsito. As crianças também estão orientando quando não usar o celular ao volante, muito comum aqui na cidade”, concluiu o Tenente Coronel Amaral.

O Patrulheiro Mirim Washington Rafael, uma das crianças que atuaram na ação, mostrou que as lições foram aprendidas e repassadas com entusiasmo aos motoristas. “Estamos panfletando sobre o trânsito, auxiliando os motoristas a dirigir com segurança, para que usem o cinto e também em parceria com o Rotaract orientamos sobre o problema das queimadas, como não queimar lixo no quintal porque polui o ar e nem as árvores, pois as que queimamos hoje farão falta amanhã.”

Projetos – Conforme explica a Capitã Cleide Maria, coordenadora dos projetos sociais do 7º Batalhão da Polícia Militar, o projeto Patrulha Mirim de Aquidauana e Anastácio é em parceira com as prefeituras de ambas cidades. Já Projeto Bom de Bola e Bom na Escola tem apoio do governo do Estado. “Ao final da ação, todas as crianças receberam um copinho em agradecimento à participação na conscientização da sociedade local.”

*Com informações de Luiz Guido e Ivynara Dias.