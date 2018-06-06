Exemplo de cidadania, Projeto Florestinha de Aquidauana faz blitz educativa na cidade

O público aprovou a medida e assegurava a importância daquele trabalho, não só realizado ontem (5) no Dia Internacional do Meio Ambiente, mas em todas as épocas, como a PMA realiza. Alguns destacavam a importância dessa educação está sendo realizada por crianças, que são os grandes multiplicadores e que estarão cuidando do ambiente melhor do que foi feito até hoje.

As crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da cidade de Aquidauana realizaram nesta terã-feira (5) uma panfletagem educativa voltada a orientação dos motoristas sobre a importância do meio ambiente. Os trabalhos aconteceram na região central da cidade e folhetos foram entregues aos motoristas, que eram orientados pelas crianças e policiais sobre os temas ambientais nos informativos.

Cronograma

Águas do Miranda, em Bonito - Neste mês, no dia 19, ainda haverá atendimentos a escola e à comunidade do Distrito de Águas do Miranda, que fica próximo a Aquidauana, em parceria com Fundação Estadual de Turismo (FUNTUR), com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas.

Piraputanga, em Aquidauana - No dia 20, serão atendidas a escola e à comunidade do Distrito de Piraputanga, também em parceria com Fundação Estadual de Turismo (FUNTUR), com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas.

Os trabalhos de Educação Ambiental são desenvolvidos no formato de oficinas temáticas. São elas:

1. Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos.

2. Visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, etc.

3. Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc.

4. Ciclo da Água, com palestras sobre o ciclo, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos.

5. Casa da Energia - Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.). Com esta oficina é realizada a discussão e informação sobre os tipos de energia e a importância ambiental de se economizar este recurso.

6. Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos.