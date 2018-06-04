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500 alunos de Piraputanga serão atendidos pelo Projeto Florestinha

PMA, Florestinha e parceiros realizarão Educação Ambiental neste mês para cinco mil alunos

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/06/2018 às 10:50

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No mês do Meio Ambiente, em especial no dia 5 de junho, que é o dia Internacional do Meio Ambiente. Dessa forma, a Polícia Militar Ambiental, com o projeto Florestinha e parceiros, como MSGÁS, Instituto Mirim, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Prefeitura Municipal de Sete Quedas e Prefeitura de Ribas do Rio Pardo realizarão diversos trabalhos de Educação Ambiental na Semana do Meio Ambiente e durante todo o mês.

Programação:

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  • Aquidauana – No dia 19 de junho serão atendidas a escola e a comunidade do Distrito de Piraputanga também em parceria com Fundtur com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade;
  • Ribas do Rio Pardo – No sábado (9.6), policiais militares ambientais de Campo Grande, Prefeitura, pescadores profissionais e amadores, bem como os ribeirinhos e a comunidade, com expectativa de participação de 12 embarcações realizarão a limpeza do rio Pardo. As atividades partem do balneário Mantena até a usina hidrelétrica Mimoso. É o 12º ano consecutivo que a limpeza do rio é realizada;
  • Bonito – Neste mês, no dia 17 de junho, ainda haverá atendimentos à escola e à comunidade do distrito de Águas do Miranda, em parceria com a Fundtur, com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade;
  • Sete Quedas – Durante uma semana, no final do mês de junho, serão atendidos em Educação Ambiental pelo Florestinha da Capital, aproximadamente 3.500 alunos de escolas urbanas e rurais do município de Sete Quedas. Além disso, haverá um dia de campo com plantio de mudas em recuperação de uma área degradada no município.

Capital

A partir das 8h, de 5 a 7 de junho, policiais e as crianças e adolescentes das duas unidades de projeto Florestinha da Capital desenvolverão trabalhos de Educação Ambiental para 470 participantes do Instituto Mirim, nos períodos matutino e vespertino, nas dependências do Instituto.

Durante a semana, os adolescentes também recebem a comunidade para trabalhos educacionais, especialmente sobre resíduos e sobre os desperdícios de alimentos, bem como para tratar das questões ambientais, juntamente com os trabalhos do Florestinha.

Projeto Florestinha – Educação Ambiental Continuada

Os trabalhos de Educação Ambiental da PMA são permanentes e não somente nas semanas comemorativas. Em 2016 foram atendidos 21.705 alunos e, no ano passado, foram atendidos 40.715 alunos de escolas da Capital e interior.

Os trabalhos de Educação Ambiental são desenvolvidos no formato de oficinas temáticas. São elas:

  1. Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos;
  2. Visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, etc;
  3. Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc;
  4. Ciclo da Água, com palestras sobre o ciclo, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos;
  5. Casa da Energia – Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.). Com esta oficina é realizada a discussão e informação sobre os tipos de energia e a importância ambiental de se economizar este recurso;
  6. Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos.

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