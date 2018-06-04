500 alunos de Piraputanga serão atendidos pelo Projeto Florestinha

Futuro
PMA, Florestinha e parceiros realizarão Educação Ambiental neste mês para cinco mil alunos
No mês do Meio Ambiente, em especial no dia 5 de junho, que é o dia Internacional do Meio Ambiente. Dessa forma, a Polícia Militar Ambiental, com o projeto Florestinha e parceiros, como MSGÁS, Instituto Mirim, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Prefeitura Municipal de Sete Quedas e Prefeitura de Ribas do Rio Pardo realizarão diversos trabalhos de Educação Ambiental na Semana do Meio Ambiente e durante todo o mês.
Programação:
Capital
A partir das 8h, de 5 a 7 de junho, policiais e as crianças e adolescentes das duas unidades de projeto Florestinha da Capital desenvolverão trabalhos de Educação Ambiental para 470 participantes do Instituto Mirim, nos períodos matutino e vespertino, nas dependências do Instituto.
Durante a semana, os adolescentes também recebem a comunidade para trabalhos educacionais, especialmente sobre resíduos e sobre os desperdícios de alimentos, bem como para tratar das questões ambientais, juntamente com os trabalhos do Florestinha.
Projeto Florestinha – Educação Ambiental Continuada
Os trabalhos de Educação Ambiental da PMA são permanentes e não somente nas semanas comemorativas. Em 2016 foram atendidos 21.705 alunos e, no ano passado, foram atendidos 40.715 alunos de escolas da Capital e interior.
Os trabalhos de Educação Ambiental são desenvolvidos no formato de oficinas temáticas. São elas:
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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