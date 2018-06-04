500 alunos de Piraputanga serão atendidos pelo Projeto Florestinha

No mês do Meio Ambiente, em especial no dia 5 de junho, que é o dia Internacional do Meio Ambiente. Dessa forma, a Polícia Militar Ambiental, com o projeto Florestinha e parceiros, como MSGÁS, Instituto Mirim, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Prefeitura Municipal de Sete Quedas e Prefeitura de Ribas do Rio Pardo realizarão diversos trabalhos de Educação Ambiental na Semana do Meio Ambiente e durante todo o mês.

Aquidauana – No dia 19 de junho serão atendidas a escola e a comunidade do Distrito de Piraputanga também em parceria com Fundtur com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade;

No dia 19 de junho serão atendidas a escola e a comunidade do Distrito de Piraputanga também em parceria com Fundtur com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade; Ribas do Rio Pardo – No sábado (9.6), policiais militares ambientais de Campo Grande, Prefeitura, pescadores profissionais e amadores, bem como os ribeirinhos e a comunidade, com expectativa de participação de 12 embarcações realizarão a limpeza do rio Pardo. As atividades partem do balneário Mantena até a usina hidrelétrica Mimoso. É o 12º ano consecutivo que a limpeza do rio é realizada;

No sábado (9.6), policiais militares ambientais de Campo Grande, Prefeitura, pescadores profissionais e amadores, bem como os ribeirinhos e a comunidade, com expectativa de participação de 12 embarcações realizarão a limpeza do rio Pardo. As atividades partem do balneário Mantena até a usina hidrelétrica Mimoso. É o 12º ano consecutivo que a limpeza do rio é realizada; Bonito – Neste mês, no dia 17 de junho, ainda haverá atendimentos à escola e à comunidade do distrito de Águas do Miranda, em parceria com a Fundtur, com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade;

Neste mês, no dia 17 de junho, ainda haverá atendimentos à escola e à comunidade do distrito de Águas do Miranda, em parceria com a Fundtur, com perspectiva de atendimentos de 500 alunos e pessoas da comunidade; Sete Quedas – Durante uma semana, no final do mês de junho, serão atendidos em Educação Ambiental pelo Florestinha da Capital, aproximadamente 3.500 alunos de escolas urbanas e rurais do município de Sete Quedas. Além disso, haverá um dia de campo com plantio de mudas em recuperação de uma área degradada no município.

Capital

A partir das 8h, de 5 a 7 de junho, policiais e as crianças e adolescentes das duas unidades de projeto Florestinha da Capital desenvolverão trabalhos de Educação Ambiental para 470 participantes do Instituto Mirim, nos períodos matutino e vespertino, nas dependências do Instituto.

Durante a semana, os adolescentes também recebem a comunidade para trabalhos educacionais, especialmente sobre resíduos e sobre os desperdícios de alimentos, bem como para tratar das questões ambientais, juntamente com os trabalhos do Florestinha.

Projeto Florestinha – Educação Ambiental Continuada

Os trabalhos de Educação Ambiental da PMA são permanentes e não somente nas semanas comemorativas. Em 2016 foram atendidos 21.705 alunos e, no ano passado, foram atendidos 40.715 alunos de escolas da Capital e interior.

Os trabalhos de Educação Ambiental são desenvolvidos no formato de oficinas temáticas. São elas: