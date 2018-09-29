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Creche Rodolfo Falcão realiza mostra cultural com trabalhos feitos por crianças

Evento foi realizado na manhã deste sábado, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 29/09/2018 às 09:11

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O Centro Municipal de Educação Infantil José Rodolfo Falcão realizou na manhã deste sábado, em Aquidauana, a primeira “Mostra Cultural: Criança Pantaneira”. Segundo o diretor Sério Luiz Romeiro, o objetivo foi o de mostrar à comunidade o trabalho das crianças do berçário ao pré 2 matriculadas na instituição.

“Focamos na criança pantaneira. Viemos mostrar o trabalho feito pelas crianças no dia a dia, pois nossas atividades não se concentram em apenas cuidar. Trabalhamos no cuidar, brincar e ensinar, e hoje estamos dando uma devolutiva do nosso trabalho à comunidade, mostrando o que as crianças produziram”, disse.

O CMEI foi inaugurado no ano passado e no dia 19 de fevereiro deste ano deu início às atividades. Ao todo, são 146 crianças matriculadas. “Neste mês de setembro completamos oito meses de funcionamento. Toda a comunidade escolar participou da organização deste evento, como pais, professores coordenadores e diretores”.

Colaborou Ivynara Dias

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